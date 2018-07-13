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Жители Москвы могут проверить здоровье в 10 парках по программе "Московское здоровое лето"

Общество
13 июля, 10:18 UTC+3

Каждые выходные с 15 июля по 9 сентября врачи готовы принять москвичей

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Марафон "Московское здоровое лето" пройдет в десяти столичных парках с 15 июля по 9 сентября. Каждые выходные жители столицы смогут бесплатно сделать флюорографию, измерить давление, а также послушать лекции о здоровом образе жизни, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Каждые выходные с 15 июля по 9 сентября в десяти городских парках жители Москвы смогут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного департамента здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные "шатры здоровья" установят в рамках марафона в "Сокольниках", музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках.

"В специально оборудованных шатрах можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан такого масштаба", - приводится на портале комментарий руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Всего в "шатрах здоровья" будут проводить консультации по десяти медицинским направлениям. Приемы проведут врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты. Подробное расписание лекций и встреч с московскими врачами в городских парках можно посмотреть на специальной странице марафона. 

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