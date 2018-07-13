Ламы помогут датским фермерам защитить овец от волков

ОСЛО, 13 июля. /ТАСС/. Ассоциация овцеводов Южной Дании, изучая различные методы борьбы с волками, пришла к выводу, что ламы – это наиболее гуманный способ отпугнуть хищников.

В Евросоюзе волк является охраняемым видом, и за отстрел этих животных без лицензии можно получить крупный штаф, поэтому фермерам приходится искать наиболее безопасные для хищников способы для защиты овец.

Как заявил изданию Jydskevestkysten председатель ассоциации Енс Нильсен, длинношеие ламы, которые совершенно не боятся волков, способны справиться с этой задачей лучше овчарок. По его словам, такие эксперименты успешно проводятся в Швеции и еще нескольких европейских странах, где разводят лам и пасут их вместе с овцами. Ламы, относящиеся к семейству верблюдовых, могут быть очень агрессивны. В случае опасности они поднимают ужасный шум и могут смело атаковать обидчиков.

"Волки отнюдь не такие смелые, как многие думают. Чувствуя опасность, они отступают, боясь получить травму, стать обузой для стаи и погибнуть, - рассказывает смотритель Ольборгского зоопарка Франк Орлофф Томсен. - Ламы же, напротив, исключительно уверенные в себе и при этом крупные животные, которые считают лучшим способом защиты нападение. Лама сама может попытаться напасть на волка, заставляя того чувствовать опасность при приближении к овечьему стаду".

Кроме того, ламы, дающие тонкую и очень мягкую шерсть, хорошо адаптируются к североевропейскому климату, легко переносят дожди, слякоть и зимние морозы.