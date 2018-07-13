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Ламы помогут датским фермерам защитить овец от волков

Общество
13 июля, 11:56 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

На этот шаг им пришлось пойти, потому что в Евросоюзе волк является охраняемым видом, и за отстрел этих животных без лицензии можно получить крупный штраф

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Лама

Лама

© EPA-EFE/RODRIGO SURA

ОСЛО, 13 июля. /ТАСС/. Ассоциация овцеводов Южной Дании, изучая различные методы борьбы с волками, пришла к выводу, что ламы – это наиболее гуманный способ отпугнуть хищников.

В Евросоюзе волк является охраняемым видом, и за отстрел этих животных без лицензии можно получить крупный штаф, поэтому фермерам приходится искать наиболее безопасные для хищников способы для защиты овец.

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Как заявил изданию Jydskevestkysten председатель ассоциации Енс Нильсен, длинношеие ламы, которые совершенно не боятся волков, способны справиться с этой задачей лучше овчарок. По его словам, такие эксперименты успешно проводятся в Швеции и еще нескольких европейских странах, где разводят лам и пасут их вместе с овцами. Ламы, относящиеся к семейству верблюдовых, могут быть очень агрессивны. В случае опасности они поднимают ужасный шум и могут смело атаковать обидчиков.

"Волки отнюдь не такие смелые, как многие думают. Чувствуя опасность, они отступают, боясь получить травму, стать обузой для стаи и погибнуть, - рассказывает смотритель Ольборгского зоопарка Франк Орлофф Томсен. - Ламы же, напротив, исключительно уверенные в себе и при этом крупные животные, которые считают лучшим способом защиты нападение. Лама сама может попытаться напасть на волка, заставляя того чувствовать опасность при приближении к овечьему стаду".

Кроме того, ламы, дающие тонкую и очень мягкую шерсть, хорошо адаптируются к североевропейскому климату, легко переносят дожди, слякоть и зимние морозы.

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