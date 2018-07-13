Московские школьники завоевали золото на Международной математической олимпиаде в Румынии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двое учащихся 11 класса московской школы № 1329 Егор Рябов и Артур Герасименко завоевали золото на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в румынском городе Клуж-Напока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования Москвы.

"Весь год мы работали большой командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие в региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центр педагогического мастерства, образовательный центр "Сириус", Президентский лицей № 239 города Санкт-Петербурга", - привела пресс- служба слова тренера сборной России по математике Кирилла Сухова.

В неофициальном командном зачете сборная России заняла второе место. Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и одна серебряная.

59-я Международная математическая олимпиада (IMO) проходит городе Клуж-Напока в Румынии с 3 по 14 июля. На соревновании Россию представляют шестеро школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Кировской областей.