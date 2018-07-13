Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские школьники завоевали золото на Международной математической олимпиаде в Румынии

Общество
13 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В неофициальном командном зачете российская команда заняла второе место

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двое учащихся 11 класса московской школы № 1329 Егор Рябов и Артур Герасименко завоевали золото на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходит с 3 по 14 июля в румынском городе Клуж-Напока. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования Москвы.

"Весь год мы работали большой командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие в региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центр педагогического мастерства, образовательный центр "Сириус", Президентский лицей № 239 города Санкт-Петербурга", - привела пресс- служба слова тренера сборной России по математике Кирилла Сухова.

В неофициальном командном зачете сборная России заняла второе место. Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и одна серебряная.

59-я Международная математическая олимпиада (IMO) проходит городе Клуж-Напока в Румынии с 3 по 14 июля. На соревновании Россию представляют шестеро школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Кировской областей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Румыния
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!