Более 5 тыс. туристов ожидаются на фестивале вишни под Тамбовом

ТАМБОВ, 13 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Вишневый сад" в Уварове Тамбовской области, который проходит 13-14 июля, примет свыше 5 тыс. туристов. В этом году мероприятие проводится совместно с белорусским городом-побратимом Глубокое, где тоже ежегодно проходит фестиваль вишни, сообщила ТАСС куратор фестиваля замглавы администрации Уварова Валентина Кобзарь.

"Фестиваль проводится в третий раз, но впервые в течение двух дней и впервые станет международным, мы ожидаем очень много туристов - свыше 5 тыс. Среди новинок - парад автомобилей "Вишнемобиль", в котором примут участие автомобили вишневого, красного, бордового цвета, и специальная номинация "Моя вишневая девятка". Параллельно с ним будет вишневый заезд - свыше 100 человек на велосипедах в красных майках и красных кепках", - сказала Кобзарь.

Она уточнила, что город Уварово считается неофициальной вишневой столицей Тамбовской области, но будет претендовать на статус вишневой столицы России, так как именно здесь проходит самый крупный в стране фестиваль этой ягоды.

"На гербе нашего города вишня геральдикой внесена уже давным-давно - вишневые сады в наших краях всегда были богатые. Мы открыли в городе вишневый сквер, арт-объект "Я люблю Уварово" с изображением вишни, а сегодня открываем еще два арт-объекта - даму с вишней-кавалером и огромное дерево высотой 5 метров 60 сантиметров, которое горит ночью вишневыми плодами", - отметила куратор.

Кобзарь добавила, что на фестивале будут работать ремесленные ряды с демонстрационными площадками в виде русской избы, королевского замка, избы-читальни, а также гастрономические ряды, где можно будет попробовать различные блюда из вишни - йогуртово-вишневые супы, вишневый мохито, медовуху, эль. Кулинары старше 60 лет посоревнуются в приготовлении вишневого варенья. Завершится праздник 14 июля концертом "Бурановских бабушек" из Удмуртии.