Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жара и дожди ожидают жителей Москвы в выходные

Общество
13 июля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Температура воздуха в столице достигнет 26-28 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Rebecca Blackwell

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жара до плюс 28 градусов и дожди ожидают жителей Москвы в ближайшие выходные, 14 и 15 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Смотрите также

Как избежать теплового удара и защититься от аномальной жары

"14 и 15 июля воздух в столице прогреется до 26-28 градусов. Теплыми будут и ночи - в районе 17-19 градусов. Однако без кратковременных дождей не обойдется", - сказала она.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 июля, тоже пройдут кратковременные осадки. В этот день ночью прогнозируется 14-19 градусов тепла, днем - до 24-29. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью будет тепло - до 15-20 градусов, днем - в районе 22-27.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!