Жара и дожди ожидают жителей Москвы в выходные

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жара до плюс 28 градусов и дожди ожидают жителей Москвы в ближайшие выходные, 14 и 15 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"14 и 15 июля воздух в столице прогреется до 26-28 градусов. Теплыми будут и ночи - в районе 17-19 градусов. Однако без кратковременных дождей не обойдется", - сказала она.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 июля, тоже пройдут кратковременные осадки. В этот день ночью прогнозируется 14-19 градусов тепла, днем - до 24-29. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью будет тепло - до 15-20 градусов, днем - в районе 22-27.