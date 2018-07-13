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Совет Федерации внесет в Госдуму законопроект о закупке дорогих лекарств за счет бюджета

Общество
13 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Инициатива также позволит передавать невостребованные лекарства из одного региона в другой без лишних бюрократических проволочек

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу на пленарном заседании принял решение от имени всей палаты внести в Госдуму законопроект о закупке дорогостоящих лекарств для лечения орфанных заболеваний за счет федерального бюджета для регионов.

По словам главы комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, речь идет о переводе "приобретения этих лекарственных препаратов в централизованное русло". "Мы улучшим эффективность этой системы", - заверил сенатор.

Законопроект также позволит передавать невостребованные лекарства из региона в регион без лишних бюрократических проволочек.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это позволит снять нагрузку с регионов. "Учитывая значимость этого закона, мы посоветовались и решили, что его надо внести от палаты", - сообщила она. Решение было принято единогласно.

Законопроектом будет дополнен перечень заболеваний, препараты для лечения которых закупаются за счет бюджета.

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