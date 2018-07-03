В швейцарском городе отменили фейерверк, чтобы не беспокоить медведя

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. В швейцарском городе Ароза в кантоне Граубюнден власти отменили намеченный на 1 августа традиционный фейерверк по случаю национального праздника - Дня основания Швейцарской Конфедерации. Это решение муниципалитет мотивировал нежеланием доставлять беспокойство медведю по кличке Напа, которого 5 июля поселили в вольере в местном "Медвежьем парке".

Напа - первый обитатель парка, официальное открытие которого намечено на 3 августа. Всего в нем разместят семь медведей. Место предназначено для животных, которым на каком-то этапе жизненного пути пришлось пережить жестокое обращение.

Власти Арозы, отменив городской фейерверк, откликнулись на призыв местного офиса туризма. Паскаль Дженни, руководитель этого офиса и одновременно глава фонда "Медведи Арозы", направил письмо владельцам гостиниц, ресторанов и хозяевам сдаваемых в аренду домов, в котором объяснил, что Напе, привезенному из Сербии, нужно быстрее адаптироваться на новом месте.

Некоторые жители были недовольны отменой фейерверка. День основания Конфедерации отмечается в Швейцарии повсеместно, салют - это главная часть программы. Дань традиции, уходящей корнями в далекое прошлое, когда вдоль границ страны на холмах зажигали костры при приближении врагов.

Как написал в газету Südostschweiz возмущенный житель Арозы, "это не медведь, а золотой телец, которому теперь все принесено в жертву". Аналогичное мнение высказала газете местная жительница: "Для меня фейерверк - это неотъемлемая составная часть национального праздника. Да, медведь сейчас здесь. Но нужно все-таки установить приоритеты".

Зверям не до праздника

Впрочем, есть в Арозе и те, кто отнесся к позиции властей с пониманием. Паскаль Дженни заявил газете Blick, что многие жители призывают офис туризма изменить концепцию праздника 1 августа. По их мнению, отказаться от фейерверков и костров стоит не только ради Напы, а ради покоя всего животного мира окрестных гор, для которого шумные празднества людей - тяжелое испытание.

Дженни ожидает, что арозцы откажутся от собственных, устраиваемых в частном порядке, фейерверков и взрывов петард. "Мы с нетерпением ждем от людей креативных идей, чтобы положить начало новой традиции и, возможно, стать первым регионом Швейцарии без фейерверков", - заключил он.

Создание "Медвежьего парка" в Арозе ее жители одобрили подавляющим большинством голосов (78%) в прошлом году на местном референдуме. Парк-приют размером в 30 тыс. квадратных метров обошелся в 6,5 млн франков (более $6,5 млн), а на его содержание потребуется ежегодно 320 тыс. франков.