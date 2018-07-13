Более 1 млн человек окончили российские вузы в 2018 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 1 млн человек стали выпускниками российских вузов в 2018 году.

Об этом сообщила в пятницу вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на вручении красных дипломов выпускникам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"В этом году высшие учебные заведения страны окончили чуть более 1 млн студентов, 455 тыс. окончили бюджетные места. Я должна сказать, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы сделала свой достаточно существенный вклад в эти цифры: 14 тыс. 912 ребят по всей стране, более 2 тыс., как мы уже слышали, отличники", - сказала Голикова.

Она напомнила, что президент России объявил о 12 приоритетных национальных программах и проектах.

"И вы, новые управленцы России, специалисты в области государственного, муниципального управления, финансов, экономики, менеджмента, юриспруденции, вы призваны реализовать эти высокие задачи. Президент поставил очень высокие цели, и вы должны быть и генераторами идей, и теми, кто будет воплощать в жизнь", - добавила вице-премьер.