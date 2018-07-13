Росатом помог открыть планетарий с кинотеатром в сочинском "Сириусе"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Росатом помог открыть планетарий с мобильной версией профессионального кинотеатра на 60 мест в Парке науки и искусства "Сириус" (Сочи), сообщает пресс-служба корпорации.

"На купольном экране площадью 157 квадратных метров будут демонстрировать фильмы о Солнце, планетах Солнечной системы, полетах на Луну, о Вселенной и методах ее изучения. Интерактивная система купольного кинотеатра позволяет управлять показом из любой точки зала, взаимодействуя с аудиторией. Просмотры научно-просветительских фильмов станут частью образовательных программ "Сириуса". Показы также смогут посещать гости курорта и жители города", - говорится в сообщении.

В 2019 году планетарий станет частью крупнейшего в мире естественно-научного выставочного комплекса для популяризации достижений российской науки и высоких технологий.

Одним из экспонатов комплекса уже является полноразмерный макет орбитального корабля "Буран". В будущем выставку пополнит уменьшенная модель Международной космической станции, отмечается в сообщении.

Росатом является партнером образовательного центра "Сириус", первое соглашение о сотрудничестве организации подписали в 2016 году, второе - в мае 2018 года. Росатом и "Сириус" намерены совместно развивать систему выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, содействуя в построении карьеры в области науки и технологий в стране.

Для этого "Сириус" и Росатом разработают и проведут образовательные программы для школьников и студентов, проявивших выдающиеся способности в естественно-научной сфере, программы дополнительного профессионального образования для педагогов, работающих с одаренными детьми, в том числе по приоритетным направлениям научно-технологического развития России.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

В июле на проектной образовательной программе занимается 852 одаренных школьника. В рамках направления "Большие вызовы" в лабораториях "Сириуса" работают 400 воспитанников. В свою очередь направление "Искусство" принимает 209 человек, а "Спорт" - 243 школьника. Программа продолжается 24 дня и включает углубленную профильную подготовку под руководством ведущих российских ученых, педагогов и тренеров, мастер-классы и творческие встречи, развивающий досуг, оздоровительные мероприятия. Обучение проходит на базе инфраструктуры, созданной для зимних Олимпийских игр 2014 года.

В "Сириусе" вместе учатся и живут юные математики, физики, химики, биологи музыканты, художники, артисты балета, литераторы, хоккеисты, фигуристы и шахматисты, что дает им уникальный опыт междисциплинарного и творческого общения. Обучение, проживание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.