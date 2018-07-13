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Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий службу в уголовно-исправительной системе

Общество
13 июля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Отмечается, что на данный момент нет отдельного закона, который бы регламентировал деятельность сотрудников ФСИН

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил отдельный закон, регулирующий правила и порядок службы сотрудников уголовно-исполнительной системы, внесенный правительством РФ. Его разработчиками выступили Министерство юстиции и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

На данный момент нет отдельного закона, который бы регламентировал деятельность сотрудников ФСИН. В документе, за который проголосовала верхняя палата российского парламента, прописана структура званий и должностей, которые классифицированы по группам, обязанности сотрудников. Они, в частности, будут должны "избегать злоупотреблений служебными полномочиями", сообщать своему начальству о возможном возникновении конфликта интересов, проходить проверку на профессиональную пригодность.

Предусмотрена также возможность включения в контракт сотрудника положений об обязательной ротации с переводом в другой регион РФ с сохранением звания. Отказ от этого может повлечь понижение или же увольнение со службы. Закрепляются правила приема на службу и прохождения испытательного срока, аттестации сотрудников. Отдельной главой закона регулируются вопросы рассмотрения индивидуальных служебных споров.

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