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РПЦ окружит Новосибирск четырьмя поклонными крестами в память о гонениях на Церковь

Общество
13 июля, 12:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июля. /ТАСС

В основание крестов заложат землю с Ганиной Ямы - заброшенного рудника в Свердловской области, куда в 1918 году вывезли тела убитых членов царской семьи

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Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон во время освящения поклонных крестов на соборной площади храма Во имя святого благоверного князя Александра Невского

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон во время освящения поклонных крестов на соборной площади храма Во имя святого благоверного князя Александра Невского

© М. Пучков/Епархиальный медиа-центр

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон освятил четыре поклонных креста, которые установят вокруг Новосибирска по сторонам света в память о начале гонений на Церковь и для защиты от "всяческого зла", сообщил в пятницу епархиальный медиа-центр.

"В день празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла на соборной площади храма Во имя святого благоверного князя Александра Невского митрополит Новосибирский и Бердский Тихон освятил четыре поклонных креста, которые будут установлены вокруг города с четырех сторон света - в память начала гонений на Церковь Христову в нашей стране", - говорится в сообщении.

В основание крестов заложат землю с Ганиной Ямы - заброшенного рудника в Свердловской области, куда в 1918 году вывезли тела убитых членов царской семьи и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.

"Таким образом в скором времени Новосибирск будет огражден крестным знамением, которое являет собой знамение победы Христа над смертью, выражает любовь и благодарность к Богу и защищает от всякого зла", - отметили в епархии.

Гонения на Церковь

2 февраля исполнилось 100 лет со дня принятия в 1918 году Советом народных комиссаров Российской Советской Республики декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви". Первоначально он назывался "О свободе совести, церковных и религиозных обществах", однако при публикации заглавие было изменено. Декрет об отделении церкви от государства на практике не обеспечивал свободы вероисповедания, он стал правовой основой для политических преследований в отношении православных и представителей других религиозных конфессий. С его принятием началось создание государственной системы атеистической пропаганды и воспитания.

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Весной 1918 г. власти приступили к конфискации церковного имущества, банковских вкладов, а также зданий храмов и монастырей. Эта кампания привела к массовым столкновениям с верующими: по советским источникам, в период с февраля по май 1918 г. в них погибли 687 человек. Тогда же представители власти инициировали массовое вскрытие, конфискацию и уничтожение святых мощей.

10 июля 1918 г. была принята первая советская конституция. В ней повторялись тезисы об отделении церкви и школы от государства. Согласно ст. 65 "монахи и духовные служители церквей и религиозных культов" лишались гражданских прав.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге в подвальном помещении дома инженера Ипатьева. В 2000 году РПЦ канонизировала последнего российского монарха и его родных как царственных страстотерпцев.

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