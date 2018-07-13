МЧС вручило награду жителю Амурской области, спасшему пилота при крушении Ан-2

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Житель Амурской области Сергей Калашников получил медаль МЧС России "За отвагу на пожаре" за спасение одного из членов экипажа самолета Ан-2, потерпевшего крушение. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"Приказом министра МЧС России за мужество и отвагу, проявленные при спасении погибающего, горный мастер ОАО "Покровский рудник" Калашников Сергей Александрович награжден медалью "За отвагу на пожаре", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что крушение самолета Ан-2, совершавшего частный грузовой рейс из поселка Экимчан Амурской области в Хабаровский край, произошло 7 ноября 2017 года в нескольких километрах от аэропорта вылета. На борту самолета были два члена экипажа. Сергей Калашников, ставший очевидцем крушения, подбежал на место происшествия и помог выйти из горящей кабины самолета командиру экипажа Андрея Карнауха. Спасти пилота Олега Кошевого не удалось.