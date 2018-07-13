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Движение паромов в центре Хельсинки приостановят в день встречи Путина и Трампа

Общество
13 июля, 13:58 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 13, июля. /ТАСС

Также не будет работать рынок на Торговой площади

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Рынок на Торговой площади, расположенной в центре Хельсинки в Южном порту, не будет работать в день встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Как сообщила в пятницу пресс-служба мэрии финской столицы, в этой части города будет также приостановлена работа прогулочных паромов.

Торговая площадь находится прямо напротив Президентского дворца, который назывался в качестве возможного места встречи президентов.

"Из-за проведения встречи передвижение на Торговой площади в понедельник будет ограничено. В этот день там нельзя будет организовывать работу рынка. Там также не смогут ходить водные трамваи и прогулочные паромы", - говорится в сообщении.

В городской администрации добавили, что позже сообщат о том, каким образом будет осуществляться доставка пассажиров в крепость Суоменлинна, которая представляет собой островной район Хельсинки, куда люди попадают только по воде.

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, на этой неделе на Торговой площади уже произошла неожиданная перемена - оттуда исчезли чайки, обычно в огромном количестве кружащие над ней и отбирающие только что купленную еду у туристов. В мэрии изданию сообщили, что сами не занимались перемещением птиц в другое место и не знают о том, чтобы это делали какие-то другие инстанции.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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