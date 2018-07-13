Ваш регион:
Политика
Экономика и бизнес
Общество
Происшествия
Спорт
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС распространило экстренное предупреждение для южных регионов России из-за погоды

Общество
13 июля, 14:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, июля. /ТАСС

В нескольких областях и республиках ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и град

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Южный региональный центр МЧС России в пятницу распространил экстренное предупреждение для нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где ожидаются грозы, шквалистый ветер и град. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Комплекс неблагоприятных метеоявлений [ожидается] в Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным регионального центра МЧС, 14, 15 и 16 июля местами в Калмыкии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. В Карачаево-Черкесии на реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах - сход селей.

Главное управление МЧС России по Крыму также распространило экстренное предупреждение - в регионе в пятницу и субботу ожидаются сильные ливни, грозы, град, ветер с порывами до 22 м/с. Спасатели просят гостей и жителей Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде: при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в помещении.

Как сообщалось ранее, единственную дорогу, ведущую к курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, в пятницу утром закрыли из-за схода селя после обильных дождей. Дорожные службы планируют завершить все работы по расчистке до конца дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Калмыкия Карачаево-Черкесия Ростовская область Кабардино-Балкария Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
2
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
5
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
6
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!