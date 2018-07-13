Ваш регион:
Политика
Экономика и бизнес
Общество
Происшествия
Спорт
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе

Общество
13 июля, 14:08 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 13, июля. /ТАСС

Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас пояснила, что у главы ведомства был приступ ишиалгии

Поделиться
Материал из 1 страницы

 YouTube/Associated Press

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите НАТО в Брюсселе испытал острый приступ ишиалгии (невралгические боли в пояснице и ногах), но сейчас его здоровье не вызывает беспокойства. Об этом заявил в пятницу представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе, комментируя видеозапись, на которой Юнкер с трудом поднимается по лестнице. В ряде СМИ и социальных сетях прозвучали предположения, что глава Еврокомиссии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

"Председатель Юнкер испытал острый приступ ишиалгии, крайне болезненный и затруднявший ходьбу. Он передал слова благодарности премьеру Нидерландов Марку Рютте и премьеру Португалии Антониу Коште, которые помогли ему в ходе саммита", - сообщил Схинас на брифинге для журналистов.

По его словам, глава Еврокомиссии "принимает необходимые лекарства, которые предписаны для лечения этой болезни". Он подтвердил, что Юнкер на следующей неделе отправится в Токио и Пекин для участия в Саммитах с Японией и КНР. "Его программа на саммите НАТО была выполнена в полном объеме, все двусторонние встречи состоялись", - сказал Схинас, добавив, что в пятницу юнкер Юнкер вышел на работу и провел встречу с послом США.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ была распространена видеозапись с гала-концерта в Парке Пятидесятилетия в Брюсселе вечером 11 июля, на которой видно, как глава Еврокомиссии не может самостоятельно подняться по лестнице. Это ему удается только с помощью других гостей вечера, далее он с трудом сохраняет равновесие во время концерта. Позднее в парке его поддерживают под руки Марк Рютте, Антониу Коште, а также глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Петр Порошенко. Впоследствии появились фотографии, на которых Юнкера вывозят на инвалидном кресле с концерта.

Представитель Еврокомиссии возмутился тем, что многие комментаторы в социальных сетях и СМИ пришли к заключению, что Юнкер был пьян. "Бессердечно и непрофессионально использовать крайне неприятную болезнь председателя Еврокомиссии для распространения этих инсинуаций", - сказал Схинас. Он затруднился пояснить, какие болеутоляющие вещества принимает Юнкер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Китай Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
2
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
5
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
6
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!