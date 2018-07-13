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Собянин и Артамонов посетили дачный поселок в Калужской области

Общество
13 июля, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В ходе визита столичный мэр пообщался с владельцами дачных участков и обсудил развитие инфраструктуры в СНТ

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в пятницу посетили садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Ворсино" МВД РФ", находящееся в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В ходе своего посещения столичный градоначальник пообщался с владельцами дачных участков, также на встрече обсуждались вопросы развития инфраструктуры этого и соседних СНТ.

"Дачи - второй дом для миллионов москвичей. Одни выезжают туда на выходные, другие проводят там все лето, третьи живут на даче почти круглый год. Современные СНТ - это не просто набор дачных участков, а настоящие поселки, и инфраструктура у них должна быть полноценная и качественная. В последние годы правительство Москвы вместе с коллегами из регионов, где расположены дачи москвичей, активно занимается благоустройством дачных поселков", - приводятся слова Собянина в сообщении.

По его словам, жителей таких СНТ в первую очередь волнуют дороги, газ, электричество и связь. "Не являются исключением и собственники дачных участков садовых товариществ в сельском поселении Ворсино, подавляющее большинство которых - жители Москвы. Мы обсудили с ними насущные вопросы развития дачного поселка и будем помогать в их решении", - добавил мэр.

Садовое некоммерческое товарищество "Ворсино" МВД РФ" было основано в 1979 году. Первые земельные участки получили сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства обороны, проходившие службу в подразделениях министерств в Москве. Всего в садовом товариществе расположено 187 участков, из них 183 участка принадлежат жителям Москвы. Во время сезонного отдыха в теплое время года в СНТ "Ворсино" МВД РФ" проживает более 480 человек.

По предварительным данным, количество домовладений жителей Москвы в сельских поселениях в целом составляет 9159. Во время сезонного отдыха там проживает порядка 27 тыс. москвичей.

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