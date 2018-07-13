Число вновь выявленных ВИЧ-больных в Москве за два года снизилось на 3,8%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество выявленных ВИЧ-инфицированных в Москве за последние два года снизилось на 3,8%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

Ранее была опубликована статистика Минздрава РФ, в которой отмечалось, что в 2017 году в столице было зафиксировано на 20% больше заболевших вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), чем в 2016 году. Так, в прошлом году, по данным министерства, вирус в Москве обнаружили у 2901 человека, а в 2016 году ВИЧ был обнаружен уже у 2409 людей. В России в целом в 2017 году вирус был обнаружен у 85,8 тыс. человека, а годом ранее - у 86,8 тыс. человек.

По информации столичного департамента здравоохранения, в 2016 году в Москве зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города, в 2017 - 3164, то есть снижение составляет 3,8%. "Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания снижается", - сказал Мазус.

По его словам, данная статистика отражает "не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям".

"Следует также подчеркнуть, что в настоящее время около 80% лиц, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, за последние два года в Москве на 1,7% выросло количество пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский государственный центр СПИД. Теперь эти пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию. "Число лиц, которые встали на диспансерный учет и которым был установлен клинический диагноз "ВИЧ-инфекция", составило в 2016-2017 годах 2409 и 2449 человек, соответственно - рост 1,7%", - отметил Мазус.

Он также добавил, что в Москве ежегодно увеличивается число лиц, прошедших в медицинских организациях города Москвы обследование на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследование прошли 4, 6 млн человек, в 2017 году - 5,1 млн. "Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем - менее 1%, что в два раза меньше среднероссийского показателя", - заключил собеседник агентства.