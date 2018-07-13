Новая лаборатория для экологического мониторинга появится в Тюменском госуниверситете

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Студенты и молодые ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) смогут проводить исследования в области экологии в специализированной лаборатории, которая будет создана на базе вуза. Также ее планируется использовать для реализации арктических проектов, сообщил в пятницу ТАСС директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

"Появится учебная лаборатория для того, чтобы студенты могли сами проводить исследования, связанные с анализом природных сред: в основном почвы, воды. Студенты будут изучать приборы, то, как они работают, писать научные проекты, потому что сейчас студентов необходимо активно подключать к научной деятельности, а без химического анализа в экологии сложно сделать что-то серьезное", - сказал собеседник агентства.

По словам Хорошавина, лаборатория может быть использована и для работы над исследованиями окружающей природной среды регионов Арктической зоны РФ. "Сейчас у наших исследователей идет сезон полевых работ. Пока ведутся работы в заповедниках и природных парках Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, еще одна группа работает в заказнике "Тюменском", также ребята работают на площадках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Поэтому новая лаборатория поможет им в реализации своих исследований, материал для которых собирается во время таких поездок", - добавил он.

В пресс-службе ТюмГУ пояснили, что новая лаборатория экологического мониторинга будет оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить химические и физические измерения. Ранее сообщалось, что специалисты и студенты Института наук о Земле ТюмГУ ежегодно участвуют в различных научно-исследовательских экспедициях, во время которых собирают пробы для проведения дальнейших исследований и разработки рекомендаций. Так, в этом году ученые института совместно с правительством ЯНАО разработали и выпустили экологический атлас автономного округа с данными о состоянии окружающей среды и социально- экономический деятельности региона.

Ранее Хорошавин сообщил ТАСС, что в полевой сезон 2018 года тюменские ученые проведут работы по оценке экологических последствий нефтегазодобычи для малых рек и изучению восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках на Ямале, а также примут участие в наблюдении за состоянием рек Тюменской области.