Генпрокуратура откроет прямую линию на своем сайте для обманутых дольщиков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России откроет на своем сайте прямую линию для обманутых дольщиков. Как сообщили журналистам в надзорном ведомстве, такое поручение дал генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании в пятницу.

"Через специальную электронную форму дольщики смогут сообщить о нарушении своих прав", - сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он отметил, что такой адресный подход уже работает для предпринимателей, есть также электронная приемная для сообщений о коррупции. "Подобные механизмы позволяют максимально ускорить процесс обработки обращений, поскольку они сразу попадают в профильные подразделения Генпрокуратуры и при необходимости с контролем центрального аппарата спускаются на места", - заметил Куренной.

В России по-прежнему значительное число домов, где сорваны сроки сдачи дольщикам, - 625, отметил на совещании Чайка. "В Ростовской области и в Краснодарском крае - по 60 таких объектов, в Московской, Самарской и Саратовской областях - почти по 40", - заметил генпрокурор. В пяти федеральных округах - Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном - в 2017-2018 годах прокуроры выявили 10,7 тыс. нарушений в сфере долевого строительства. Вскрывались факты хищения застройщиками средств граждан.

Только в Московской области жертвами мошеннических схем стали почти 2 тыс. граждан, у которых похищено 1,5 млрд рублей.

Следственными органами в 2017-2018 годах возбуждены 1144 уголовных дела. Значительное их число расследуется в Краснодарском, Красноярском краях, Калининградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

По итогам совещания Чайка потребовал от прокуроров вести системный мониторинг складывающейся ситуации. В случае самовольного строительства домов, отсутствия у застройщиков договора страхования, иных необходимых документов давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов государственного надзора (строительного, жилищного и других). "От прокуроров под персональную ответственность требую обеспечить надлежащее взаимодействие с инициативными группами дольщиков, организовывать встречи с ними", - поставил задачу генпрокурор.