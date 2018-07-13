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Патриарх Кирилл: воспоминание об убийстве царской семьи послужит переосмыслению истории

Общество
13 июля, 15:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ надеется, что "исторические трагедии, которые достались нам из прошлого, не были бы причиной нашего разделения"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Воспоминание убийства царской семьи, которому будут посвящены патриаршие богослужения в ближайшие дни, должно послужить переосмыслению истории обществом и его примирению, что позволит предотвратить повторение трагедий революций. Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в аэропорту Екатеринбурга.

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"В годовщину 150-летия со дня рождения царя Николая II и годовщину 100-летия гибели царской семьи я с особым чувством вступаю на эту землю", - отметил патриарх.

"Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминание этих трагических событий поможет тем, кто еще не успел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего согласия и примирение. Чтобы более исторические трагедии, которые достались нам из прошлого, не были бы причиной нашего разделения", - добавил предстоятель церкви.

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоятся главные богослужения "Царских дней". Патриарх возглавит в полночь литургию под открытым небом перед Храмом-на-Крови, который был построен на месте дома инженера Ипатьева, где была расстреляна царская семья. Затем, как ожидается, предстоятель пройдет крестным ходом вместе со своей паствой 20 км до монастыря святых Царственных Страстотерпцев.

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