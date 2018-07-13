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Росздравнадзор проверит 1,2 тыс. клиник пластической хирургии до конца года

Общество
13 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ведомство будет отслеживать соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, порядки и стандарты оказания медицинской помощи

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит 1,2 тыс. клиник пластической хирургии до конца года по поручению правительства РФ на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, оказывающим соответствующие услуги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки в клиниках красоты в связи с сообщениями, в том числе, о случаях гибели пациенток после пластических операций в некоторых учреждениях. По данным секретариата вице- премьера, только в 2018 году зафиксировано шесть летальных случаев после выполнения пациентам пластических оперативных вмешательств.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации, до конца 2018 года в субъектах Российской Федерации будут проведены внеплановые проверки более чем 1200 медицинских организаций, имеющих лицензию и оказывающих медицинскую помощь по профилю "Пластическая хирургия", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство в рамках внеплановых проверок будет отслеживать соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, порядки и стандарты оказания медицинской помощи, требования к медработникам, а также соблюдение обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Росздравнадзор должен отчитаться о результатах проведенных проверок до 1 февраля 2019 года, промежуточный доклад должен быть представлен в начале сентября.

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