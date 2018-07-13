В Крыму создадут рабочую группу для проверки законности выделения земель под самострои

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителям районов до конца следующей недели предоставить списки самостроев. Для проверки законности выделения земель под их строительство будет создана рабочая группа.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее сообщал, что в Крыму выявлены факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев. По его словам, в 2018 году выявлено почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий, отмечал Патрушев.

"До конца следующей недели ожидаю от администраций список конкретных объектов, которые следует рассматривать как самострои. Это не означает, что в данные списки необходимо вносить каждую вторую баню, которую гражданин построил во дворе собственного дома, или каждую пристройку, не мешающую соседям. В первую очередь следует рассматривать объекты, расположенные в районе пляжных зон, парков и заповедников, а также объекты, которые прикрываются документами, выданными непонятно каким способом", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "будет создана рабочая группа для проверки решений о выделении земельных участков, принятых местными советами".

"Начиная с 1 августа текущего года совместно со своими помощниками начну проверку всех списков самостроев, которые предоставят муниципалитеты, а также Минстрой и все профильные структуры. По итогам этой работы будут сделаны выводы в отношении всех причастных лиц", - отметил глава региона.

Аксенов сообщил, что проблема с предоставлением информации о самостроях наиболее остро стоит в Ялте, Алуште, Симферополе, Керчи, Феодосии, Евпатории, Судаке и ряде приморских поселковых советов. "Несмотря на то, что каждый муниципалитет давным-давно должен был предоставить реальный список зданий, которые являются самовольными строениями, и согласовать его с главами своих муниципальных образований, Министерством строительства и архитектуры Республики Крым и так далее, работа до сих пор не окончена", - сказал Аксенов.

Борьба с самостроями в Крыму

В Крыму не первый год идет работа по сносу самостроев. По оценкам главы региона Сергея Аксенова, в республике насчитывается более 9 тыс. незаконных построек.

В 2017 году, как ранее сообщал ТАСС министр строительства и архитектуры региона Сергей Кононов, было снесено свыше 50 крупных объектов незаконного строительства. В бюджете Крыма на 2018 год на снос объектов самовольного строительства власти заложили порядка 1,5 млрд рублей.