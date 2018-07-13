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Смертность россиян от туберкулеза снизилась за год на 15%

Общество
13 июля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По данным Минздрава, смертность от этого заболевания в стране в 2017 году составила 9 тыс. 614 человек

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число вновь выявленных больных туберкулезом по всей России снизилось в 2017 году на 9,3%, показатели смертности от заболевания за тот же период сократились на 15%, следует из статистики, опубликованной на сайте Минздрава РФ.

По данным Минздрава, смертность от туберкулеза в России в 2017 году составила 9 тыс. 614 человек, что на 15% меньше, чем в 2016 году (11 тыс. 373 чел.).

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза сократилось на 9,3% (70 тыс. 861 человек в 2017 году, 78 тыс. 121 человек в 2016 году). Меньше всего вновь заболевших в 2017 году было зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе - 3 тыс. 81 человек, больше всего - в Сибирском федеральном округе - 16 тыс. 119 человек.

Отмечается, что на конец 2017 года под диспансерным наблюдением находились 161 тыс. 203 пациента. Самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе - 36 тыс. 873 человека.

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