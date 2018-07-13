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Более 85 тыс. россиян впервые узнали о своем ВИЧ-положительном статусе в 2017 году

Общество
13 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По числу впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лидирует Сибирский федеральный округ, где 22 тыс. 249 пациентам был в прошлом году установлен соответствующий диагноз

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в 2017 году составило 85 тыс. 802 человека, что на более чем 1 тыс. случаев меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в опубликованном статистическом сборнике Минздрава России за 2017 год.

ВИЧ-инфекция в 2017 году была выявлена впервые у 1 тыс. 73 детей от 0 до 17 лет. В 2016 году россиян, у которых впервые был выявлен ВИЧ, насчитывалось чуть больше - 86 тыс. 855 человек, а также 1 тыс. 281 ребенок.

По числу впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лидирует Сибирский федеральный округ, где 22 тыс. 249 пациентам был в 2017 году установлен соответствующий диагноз. В 2016 году их было на 943 человека больше. В Кемеровской, Новосибирской и Иркутской области вместе более половины от этого числа новых случаев в год.

На втором месте Приволжский федеральный округ - 20 тыс. 120 человек в 2017 году, что на 545 человек меньше, чем годом ранее. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Пермском крае, Самарской области и Башкирии.

На третьем месте Уральский федеральный округ, где за 2017 год положительный диагноз на ВИЧ был подтвержден у 14 тыс. 504 человек против 14 тыс. 367 человек, выявленных в 2016 году. В Челябинской и Свердловской областях выявлено более половины числа новых случаев в округе.

В Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2 тыс. 901 случая, однако число ВИЧ-инфицированных детей с впервые выявленным ВИЧ сократилось с 45 до 33 человек. По области число детей также снизилось с 43 до 27 новых случаев, а среди взрослых в Московской области зафиксирован рост на 390 человек. В Петербурге прирост числа новых случаев отрицательный - на 513 человек меньше, чем в 2016 году, число детей с впервые поставленным диагнозом ВИЧ в Петербурге выросло до 26 человек.

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