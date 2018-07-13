В полпредстве СКФО создадут отдельную структуру по конфессиональным вопросам

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июля. /ТАСС/. Отдельная структура по конфессиональным вопросам будет создана в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом в пятницу сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на встрече с духовенством и руководством Северной Осетии во время рабочего визита в республику.

"В представительстве я предполагаю создать, закрепить за конкретными людьми вопросы конфессиональные, потому что должен быть человек, который за это будет непосредственно отвечать. Создадим и структуру, которая будет реагировать на ситуации", - сказал Матовников.

По его словам, работа новой структуры будет выстраиваться с учетом предложений представителей духовенства всех регионов СКФО. В частности, будет спланирована работа на 2019 год, куда войдут мероприятия по празднованию 1100-летия крещения Алании.