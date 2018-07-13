Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Победители международного конкурса архитектуры в Ессентуках получили по 500 тыс. рублей

Общество
13 июля, 16:46 UTC+3 ЕССЕНТУКИ край/ 13, июля. /ТАСС

В номинации "Курорты будущего" победил проект организации спа-зоны с термальными источниками в Ессентуках

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 13 июля. /ТАСС/. Проекты-победители Первого международного конкурса архитектуры и дизайна "Создание внешнего облика городов-курортов Кавминвод", состоявшегося в рамках ежегодной сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ" названы в Ессентуках, победители получили по 500 тыс. рублей в каждой номинации, передает корреспондент ТАСС.

"Курорты Кавминвод - ценность создававшаяся многие годы, и цель нашей работы - сделать их доступными, удобными, сохранить все лучшее. Итальянские компании будут в этом участвовать. Обязательно конкурс продолжится, мы будем его финансировать и в будущем году", - сказал на церемонии награждения Почетный Генконсул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

В номинации "Курорты будущего" победил итальянский проект организации спа-зоны с термальными источниками в Ессентуках. Его представили молодые архитекторы из Торенто Никола Киоккарелло и Франческа Дефасси. "Жюри отметило интересное конструктивное решение, оригинальность идеи и применимость на данной территории", - рассказала ТАСС куратор конкурса Ольга Середа.

В номинации "Объекты социального и культурного назначения в городах Кавминвод" победила студентка Белгородского университета Алина Пашенко, предложившая наилучшее концептуальное решение обустройства исторического парка "Нагорный" в Пятигорске. Этот объект уже планируется к реализации.

В категории "Визитная архитектурная карточка курорта" победил творческий коллектив из Ростова-на-Дону. В каждой работе они затронули четыре города-курорта - Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Ессентуки.

Конкурс был объявлен по итогам прошлогодней сессии итальянского бизнеса на Северном Кавказе. Всего в нем приняли участие более 130 авторов со всей России и Италии. Общий призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей, победители в каждой номинации получат по 500 тыс. рублей. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли представители организаторов и ведущие архитекторы Союза Архитекторов России, Ставропольского края, представители регионального и краевого правительства, профессионалы, имеющие большой опыт работы в области проектирования, дизайна и строительства. Ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ", в которой приняли участие около 80 представителей 40 различных итальянских фирм, в пятницу завершила свою работу в Ессентуках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
5
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
6
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!