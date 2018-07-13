Победители международного конкурса архитектуры в Ессентуках получили по 500 тыс. рублей

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 13 июля. /ТАСС/. Проекты-победители Первого международного конкурса архитектуры и дизайна "Создание внешнего облика городов-курортов Кавминвод", состоявшегося в рамках ежегодной сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ" названы в Ессентуках, победители получили по 500 тыс. рублей в каждой номинации, передает корреспондент ТАСС.

"Курорты Кавминвод - ценность создававшаяся многие годы, и цель нашей работы - сделать их доступными, удобными, сохранить все лучшее. Итальянские компании будут в этом участвовать. Обязательно конкурс продолжится, мы будем его финансировать и в будущем году", - сказал на церемонии награждения Почетный Генконсул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

В номинации "Курорты будущего" победил итальянский проект организации спа-зоны с термальными источниками в Ессентуках. Его представили молодые архитекторы из Торенто Никола Киоккарелло и Франческа Дефасси. "Жюри отметило интересное конструктивное решение, оригинальность идеи и применимость на данной территории", - рассказала ТАСС куратор конкурса Ольга Середа.

В номинации "Объекты социального и культурного назначения в городах Кавминвод" победила студентка Белгородского университета Алина Пашенко, предложившая наилучшее концептуальное решение обустройства исторического парка "Нагорный" в Пятигорске. Этот объект уже планируется к реализации.

В категории "Визитная архитектурная карточка курорта" победил творческий коллектив из Ростова-на-Дону. В каждой работе они затронули четыре города-курорта - Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Ессентуки.

Конкурс был объявлен по итогам прошлогодней сессии итальянского бизнеса на Северном Кавказе. Всего в нем приняли участие более 130 авторов со всей России и Италии. Общий призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей, победители в каждой номинации получат по 500 тыс. рублей. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли представители организаторов и ведущие архитекторы Союза Архитекторов России, Ставропольского края, представители регионального и краевого правительства, профессионалы, имеющие большой опыт работы в области проектирования, дизайна и строительства. Ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ", в которой приняли участие около 80 представителей 40 различных итальянских фирм, в пятницу завершила свою работу в Ессентуках.