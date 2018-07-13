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Грозы и сильный ветер ожидаются в субботу в некоторых регионах Центральной России

Общество
13 июля, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Местные управления МЧС и синоптики объявили штормовые предупреждения

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с грозами, усиление ветра до 20 м/с ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 14 июля. При этом столбик термометра в дневное время суток местами достигнет отметки в 30 градусов тепла, сообщили в пятницу в местных управлениях МЧС и гидрометцентрах.

Грозы с дождем в ближайшие несколько часов, по прогнозам метеорологов, пройдут в Костромской, Брянской, Ярославской и Владимирской областях. При грозе порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Кратковременные осадки и жаркая погода, пришедшие сегодня в Брянскую и Тульскую области, ожидают жителей регионов и в субботу. В среднем температура воздуха днем составит от 23 до 30 градусов тепла.

Штормовые предупреждения из-за усиления ветра в субботу объявили спасатели в Белгородской области. "Днем умеренные, местами сильные дожди, в отдельных районах небольшие дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах местами порывы 14-19 м/с", - отметили в региональном управлении МЧС. Также метеопредупреждение на 14 июля из-за ухудшения погодных условий распространили курские и рязанские синоптики.

В Липецкой области в субботу, по информации синоптиков, напротив, осадков не предвидится. В регион придет ветер переменных направлений 3-8 м/с, а температура воздуха днем установится в районе 30 градусов тепла из-за чего в области ожидается 4 класс пожарной опасности. До 32 градусов прогреется воздух в Воронежской области, где в субботу прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Жаркая погода в Орловской области ближе к вечеру 14 июля сменится дождями и усилением ветра до 20 м/с.

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