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Патриарх Кирилл: исторический опыт поможет России избежать больших гражданских конфликтов

Общество
13 июля, 17:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

По словам предстоятель РПЦ, должно произойти переосмысление истории на фундаменте произошедших трагедий XX века

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Исторический опыт должен помочь России избежать больших гражданских конфликтов. Об этом сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Патриарх находится с визитом в Екатеринбурге в связи с памятными мероприятиями "царских дней", посвященными 100-летию гибели последнего русского царя Николая II и его семьи.

"Опыт истории, я думаю, должен нам, современным людям, помогать, как избегать конфликтов, способных столкнуть значительную часть народа против другой значительной части народа", - отметил патриарх.

По его словам 100-летие убийства царской семьи, "это дата, с которой начался отсчет нашей новейшей истории". "Мы знаем, что это история была очень непростой: гражданская война, погубившая миллионы жизней, разделение нашего народа, многомиллионные миграции в России. Тяжелые годы Великой Отечественной войны, да и послевоенное время..., хотя это было временем определенного интенсивного развития, .... но не произошло всего того, что должно было бы быть", - отметил патриарх.

По его словам, должно произойти переосмысление истории на фундаменте произошедших трагедий XX века. "Мы все один народ и трагедия царской семьи, трагедия гражданской войны и прочие разделения, которые присутствовали в нашем народе и обществе, они действительно должны научить нас тому, что мы многонациональная огромная страна, что Россия должна особым образом строить гражданский мир, без конфликтов", - заключил патриарх.

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Свердловская область Великая Отечественная война
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Кирилл (патриарх) Куйвашев, Евгений Владимирович
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