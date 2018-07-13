НИИ информатизации: рост числа новых случаев ВИЧ связан с включением ФСИН в статистику

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рост числа новых случаев ВИЧ в регионах РФ связан с включением учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в статистическое наблюдение.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

"Рост числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Москве, связан с совершенствованием статистического наблюдения в части межведомственного взаимодействия, и обусловлен включением в форму федерального статистического наблюдения за 2017 год сведений о числе пациентов из других ведомств, в том числе из учреждений ФСИН", - говорится в сообщении пресс-службы НИИ.

Ранее ТАСС сообщил о том, что, по данным нового статистического отчета Минздрава за 2017 год, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в 2017 году составило 85 тыс. 802 человека, что более чем на 1 тыс. случаев меньше, чем годом ранее. Число новых выявленных случаев в Москве за 2017 год составило 2 тыс. 901, прирост в столице составил 492 новых случая.

В докладе Минздрава приводились данные по регионам, лидирующим по числу выявления новых случаев ВИЧ. Так, Сибирский федеральный округ, где у 22 тыс. 249 человек был в 2017 году впервые диагностирован ВИЧ, находится на первом месте. В 2016 году новых пациентов было на 943 человека больше. Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области дают вместе более половины числа новых случаев в год.

На втором месте Приволжский федеральный округ - 20 тыс. 120 человек в 2017 году, что на 545 человек меньше, чем годом ранее. Наиболее сложная ситуация, по данным статсборника, зафиксирована в Персмком крае, Самарской области и республике Башкортостан.

На третьем месте среди федеральных округов - Уральский федеральный округ. Там за 2017 год положительный диагноз на ВИЧ был у 14 тыс. 504 человек, против 14 тыс. 367 человек, выявленных в 2016 году. Челябинская и Свердловская области дали более половины числа новых случаев в округе.