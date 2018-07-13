Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sotheby's выставил на торги в США автомобиль Aston Martin за рекордные $25 млн

Общество
13 июля, 17:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Это автомобиль, на котором гонщики Фил Халл и Люсьен Бьянки установили в 1963 году рекордную скорость на трассе Ле-Ман

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги в США редкий автомобиль Aston Martin DP215 Grand Touring Competition Prototype за рекордные £18,98 млн ($25 млн).

Это ультралегкий и аэродинамичный автомобиль, на котором гонщики Фил Халл и Люсьен Бьянки установили в 1963 году рекордную скорость на трассе автогонок вблизи города Ле-Ман - 198,6 мили в час (319,6 км в час), говорится в сообщении аукционеров. Выставившие его на аукцион Нейл и Найджел Корнер сумели восстановить все характеристики болида и установили на нем "родной" двигатель, который был заменен на другой вскоре после выпуска автомобиля.

Ранее на торги в Гудвуд, где ежегодно проходит Фестиваль скорости, был выставлен уникальный гоночный автомобиль Aston Martin DB4GT Zagato 1961 года выпуска шотландского пилота Джима Кларка за рекордную для британских болидов сумму - £10 млн (более $13,3 млн). На этой машине, по данным аукционеров, гонщик столкнулся с болидом Ferrari 250 GTO Джона Сертиса на автогонках в Гудвуде в 1962 году. Всего было выпущено 19 автомашин Aston Martin DB4GT Zagato, и нынешний, по данным Bonhams, имеет все шансы стать самым дорогим британским авто, когда-либо проданным на европейских аукционах.

Самым дорогим автомобилем британского производства в истории, проданным на аукционах, стала гоночная автомашина Aston Martin DBR1 1956 года выпуска. Она ушла с молотка на торгах в США в 2017 году за $22,5 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
5
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
6
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!