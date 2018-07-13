Число случаев рака молочной железы у женщин в РФ выросло на 2 тыс. за год

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти у 71 тыс. женщин в РФ был впервые обнаружен рак молочной железы в 2017 году, что на 2 тыс. случаев больше, чем за 2016 год. Такая информация содержится в опубликованном статистическом сборнике Минздрава России за 2017 год.

По данным ведомства, в 2017 году выросло также число случаев первичной диагностики других видов онкологических заболеваний женской репродуктивной системы: рак шейки матки - на 375, до 17 тыс. 587 случаев, рак плаценты - на 16, до 103 случаев, рак тела матки - на 985, до 26 тыс. 81 случая за год. Рак яичника диагностировали в 2017 году впервые у 14 тыс. 567 женщин, против 14 тыс. 17 женщин в 2016 году.

Частота первичной диагностики самого распространенного рака у мужчин - рака предстательной железы - в 2017 году выросла более, чем на 2,4 тыс. случаев, достигнув 40 тыс. 785 новых случаев за год.

Точность диагностики рака репродуктивной женской системы составляет около 98%.