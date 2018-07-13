В Псковской области появится концепция развития особо охраняемых природных территорий

ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Администрация Псковской области намерена создать в 2019 году концепцию развития особо охраняемых природных территорий регионального значения. Это позволит увеличить число заповедников и заказников на территории региона. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

"В 2019 году у нас появится концепция развития особо охраняемых природных территорий регионального значения. Это будет документ, разработанный научным сообществом. В рамках концепции мы проанализируем большой объем информации из научной литературы, от различных ведомств и государственных органов, обобщим ее и на ее основе выделим территории, которые заслуживают статуса государственного природного зоологического заказника, памятника природы регионального значения и выстроим поэтапность работ по приданию им этих статусов", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на сегодняшний день, чтобы придать территории статус особо охраняемой, нужно собрать множество документов и получить ряд согласований.

"Сейчас эта процедура длительная, нужно провести экологическое обоснование, провести государственную экологическую экспертизу, подготовить проекты законов, затем постановка особо охраняемой природной территории на кадастровый учет. Мы хотим сделать так, чтобы сеть особо охраняемых природных территорий была оптимальной для области, чтобы процесс оформления всей документации проходит в максимально сжатые сроки, это крайне важно", - сказал глава регионального комитета по природопользованию.

Мусатов добавил, что в регионе также увеличат число особо охраняемых природных территорий в полтора раза.

"Число особо охраняемых природных территорий в Псковской области увеличится к 2023 году. Будет создано не менее 10 новых территорий", - сказал Мусатов, уточнив, что общее ООПТ в таком случае достигнет 38.

"У нас во многих районах есть территории, которые пока не имеют статус особо охраняемых, но на которых встречаются виды краснокнижных растений и животных. Этим территориям планируется придать статус особо охраняемых памятников природы с их охранными зонами. Создание ООПТ позволит сохранить места обитания видов растений и животных, включенных в Красную книгу РФ и Псковской области", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что установление особого режима позволит поддерживать территории в естественном состоянии. "Это позволит, прежде всего, не допускать нарушения режима водоохранных зон, не допускать застройки этих территорий, проведения сплошных рубок леса, других видов деятельности, негативно влияющих на данные территории", - уточнил Мусатов.

На данный момент в Псковской области насчитывается 28 особых охраняемых природных территорий, в том числе 11 зоологических заказников и 17 памятников природы. Их общая площадь составляет 232 тыс. гектаров. В течение ближайших пяти лет, по планам властей, число таких зон может возрасти до 38, в том числе и за счет реализации концепции по созданию особо охраняемых природных территорий.