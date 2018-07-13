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Совет депутатов наукограда Протвино предложил передать ФМБА единственную больницу города

Общество
13 июля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Руководство агентства ранее выразило готовность принять имущественный комплекс медучреждения

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет депутатов наукограда Протвино в Московской области предложил передать единственную больницу города - "Протвинскую городскую больницу" в ведение ФМБА России, чтобы решить проблему дефицита врачей, лекарственных препаратов и медицинских расходников в учреждении. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"На сегодняшний день в ГБУЗ МО "Протвинская городская больница" остро ощущается нехватка специальных лекарственных препаратов, медикаментов общего назначения, перевязочных материалов. Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала. <…> По нашему мнению, объединение городской системы здравоохранения под началом ФМБА России позволит значительно улучшить качество и доступность медицинских услуг для жителей наукограда", - говорится в письме.

В документе поясняется, что руководство ФМБА некоторое время назад выразило готовность принять имущественный комплекс "Протвинской городской больницы" в свое ведение для оказания медицинских услуг всему населению города.

В Совете депутатов Протвино ТАСС пояснили, что проблема начала складываться с 2015 года после того, как в 2014 году "Протвинская городская больница" была передана из муниципальной в областную собственность. Сейчас в учреждении отсутствуют кардиолог, пульмонолог, ревматолог, нефролог, иммунолог, и не хватает врачей-терапевтов и педиатров, существует проблема обеспеченности расходными материалами. В пресс-службе Минздрава Подмосковья не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По данным совета депутатов, последний раз вопрос дефицита кадров и материалов и ухудшения медицинского обслуживания населения Протвино обсуждался на региональном уровне в ноябре 2017 года, когда Московская областная дума провела выездное совещание на эту тему. "На этом же заседании с целью проработки вопросов улучшения ситуации с городским здравоохранением было принято решение о формировании рабочей группы по данному вопросу. Однако до настоящего времени вопрос создания рабочей группы не решен, несмотря на наши просьбы", - говорится в письме совета депутатов.

Ранее сообщалось, что аналогичная проблема с нехваткой расходников, реагентов и перевязочных материалов возникла в государственных лечебных учреждениях Люберецкого городского округа в начале лета 2018 года. В июне-июле Министерство здравоохранения Подмосковья провело работу по погашению кредиторской задолженности медицинских организаций, и вопрос удалось решить.

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