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Крестный ход пройдет в Москве в память столетия гибели царской семьи

Общество
13 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Проведет его приход храма в честь святых Царственных Страстотерпцев в Ясеневе

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Приход храма в честь святых Царственных Страстотерпцев в столичном районе Ясенево в ночь с 16 на 17 июля проведет богослужение и Крестный ход в память столетия со дня расстрела императора Николая II и его семьи, сообщает в пятницу сайт храма.

"Далеко не все верующие смогут быть в этот день в Екатеринбурге (где была расстреляна семья Романовых - прим. ТАСС), не все смогут принять участие в крестном ходе на Ганину Яму. У православных москвичей будет возможность и в столице принять участие в царском Крестном ходе и ночном богослужении. Приход храма в честь святых Царственных Страстотерпцев в Ясеневе приглашает всех желающих присоединиться к ночному царскому Крестному ходу в Москве, который организуется силами прихода", - говорится в сообщении.

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16 июля в 18:00 мск состоится Всенощное бдение. В 21:00 будет читаться правило ко святому Причащению, в 22:00 будет отслужен водосвятный молебен с акафистом святым Царственным Страстотерпцам. Сам царский Крестный ход начнется в 23:00, по его завершении в полночь 17 июля начнется ночная Божественная литургия. По ее окончании силами прихода будет организована праздничная трапеза и чаепитие на свежем воздухе. Также будет организована прямая трансляция из Екатеринбурга.

Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев строится в Юго-Западном округе Москвы в районе Ясенево (Ясногорская улица, д. 21) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках "Программы-200". В настоящее время возведен малый деревянный храм в честь святых Царственных Страстотерпцев в Ясеневе, который был освящен 21 апреля 2018 года.

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.

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