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Голикова: Россия готова к проведению чемпионата мира WorldSkills-2019 в Казани

Общество
13 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия готова к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдёт в Казани в 2019 году. Об этом на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли в пятницу сообщила вице- премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Я хотела бы ещё раз заверить вас, что Российская Федерация готова к проведению чемпионата мира в Казани и к проведению европейского мероприятия в Санкт-Петербурге в 2022 году", - сказала Голикова.

Она отметила, что в России движение WorldSkills очень популярно, и в него вступили все регионы страны. С 2013 года, по словам вице-премьера, в чемпионатах WorldSkills приняли участие более 100 тыс. человек.

Голикова напомнила, что движение в России поддерживается на государственном уровне. Так, до 50% доводится доля колледжей, в которых демонстрационный экзамен в соответствии с требованиями WorldSkills является одной из форм итоговой аттестации, а также обеспечивается использование в системе среднего профессионального образования требований WorldSkills как базовых принципов объективной оценки подготовки рабочих кадров.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения мероприятия на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примут участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.

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