В Мурманской области вводят запрет на отлов лесных птиц из-за снижения их численности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области запретят охоту на лесных птиц из-за снижения их численности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона по итогам мониторинга за первое полугодие 2018 года.

"Получено согласование Росприроднадзора на введение запрета охоты на добычу боровой дичи (группа лесных птиц, включающая глухарей, рябчиков, куропаток и др. - прим. ТАСС) в охотничьих угодьях Мурманской области в сезоне охоты 2018/2019", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правительство региона подготовило соответствующий проект постановления.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятий по учету численности охотничьих зверей были проведены общественные обсуждения экологической ситуации с гражданами и общественными организациями. В первом полугодии 2018 года власти области выдали гражданам 1524 разрешения на добычу охотничьих ресурсов и отказали в выдаче 1226 разрешений.