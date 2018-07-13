Единороссы предлагают обратить внимание центров занятости на лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Соцплатформа "Единой России" предлагает переформатировать работу центров занятости и сориентировать их на трудоустройство не только молодежи и выпускников вузов, но и людей предпенсионного возраста. Такое предложение на заседании платформы в пятницу озвучил ее председатель, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе обсуждения правительственного законопроекта об изменении пенсионного законодательства.

"Необходимо кардинальным образом переформатировать работу центров занятости населения. Они должны быть ориентированы не только на трудоустройство молодежи после окончания вузов, но и в значительной степени на переквалификацию и содействие занятости людей возрастной группы 45+", - цитирует политика пресс-служба единороссов.

По мнению сенатора, необходимо шире использовать возможности портала "Работа в России", на основе которого стоит создать общероссийскую базу данных "Наставник". "Там будет собрана информация о специалистах предпенсионного возраста, которые могут быть востребованы как наставники молодым специалистам", - пояснил он, высказав мнение, что наставничество "не должно восприниматься как волонтерская деятельность, а должно стать социально поощряемым видом деятельности".