Фонд ОМС выявил нарушения в больнице в Струнине, на которую пожаловались президенту

ВЛАДИМИР, 13 июля. /ТАСС/. Проверка, проведенная Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) выявила нарушения в выдаче медикаментов пациентам Струнинской городской больницы, на качество медобслуживания в которой местные жители пожаловались на Прямую линию с президентом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области по итогам рабочей поездки в Струнино губернатора Светланы Орловой.

"Проверка показала, что, действительно, привлекались личные средства больных для приобретения лекарств. Причем в историях болезни, вопреки правилам, отметки о том, что лекарственные средства приобретались за счет пациентов, не делались. А если такая отметка есть, то застрахованный имеет право обратиться в страховую компанию и получить компенсацию от медицинской организации", - сообщили в пресс- службе со ссылкой на директора территориального Фонда ОМС Ольгу Ефимову.

Кроме того, в больнице не было сотрудника, ответственного за составление заявок на лекарства. Также проверка выявила серьезные нарушения в учете медикаментов, в накладных не были указаны дозировки и количество препаратов. Сейчас вопрос находится на контроле Минздрава России, федерального Фонда ОМС и прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, Светлана Орлова потребовала у главного врача, начмеда Струнинской больницы и представителей Фонда ОМС обеспечить жесткий контроль лекарственного обеспечения и инициировала подобные провероки во всех учреждениях здравоохранения области.

Перспективы Струнино

В ходе рабочей поездки Светлана Орлова посетила на территории больничного городка Струнинской больницы отделение скорой помощи, осмотрела главный корпус больницы, психоневрологическое и кожно-венерологическое отделения, где уже осенью этого года будут завершены ремонтные работы.

В 2019-2020 годах действующая взрослая поликлиника также будет капитально отремонтирована. Ориентировочная стоимость реконструкции - 40 млн рублей.

Кроме того, в Струнино планируется переформатировать детскую больницу: дневной стационар переместится в центр города, в одно здание с детской поликлиникой, где помимо педиатров будет принимать детский стоматолог. Капитальный ремонт завершится там до конца 2018 года.

"Необходимо закупить самое современное медицинское оборудование, чтобы предоставлять высококачественные услуги населению. Вместе с ремонтом необходимо обустроить всю территорию больничного городка. Эти вопросы я держу на личном контроле", - добавила губернатор.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам поездки Светлана Орлова предложила создать в Струнине Центр реабилитации, который сможет разместиться на третьем этаже терапевтического корпуса городской больницы.

По итогам визита глава региона также дала ряд поручений своим заместителям: проработать возможность увеличения базовых окладов сотрудников струнинской скорой помощи, нагрузка на которых в разы увеличивается в дачный сезон, а также проанализировать логистику и стоимость строительства новой взрослой поликлиники в Струнино.

Обращение на Прямую линию

Жители во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на закрытие нескольких отделений в больнице Струнина, в том числе детского отделения. Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору и Фонду ОМС провести проверку доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения для жителей Струнино.

По итогам Прямой линии Путин поручил организовать капитальный ремонт зданий больницы и детской поликлиники в Струнине, оснастив комплекс современным медицинским оборудованием. Доложить об исполнении поручения министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова должны до 31 декабря 2018 года.

22 июня власти завершили разработку плана по решению проблем с медобслуживанием в городе. 25 июня состоялись торги на проведение капитального ремонта инфекционного отделения Струнинской городской больницы за 7 млн рублей. Работы должны завершиться к ноябрю 2018 года.

На 9 июля намечены торги на проведение капитального ремонта главного корпуса и психоневрологического отделения больницы. Максимальные цены контрактов - 4,3 млн и 12,6 млн рублей соответственно. Планируется, что в начале августа состоятся торги на проведение капремонта детской поликлиники в Струнине.