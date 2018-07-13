Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав считает некорректной интерпретацию данных о резком росте случаев ВИЧ в Москве

Общество
13 июля, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минздрав России считает некорректной интерпретацию данных о резком росте новых случаев вируса иммунодефицита человека ВИЧ в Москве на основе небольших значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе министерства.

СПЕЦПРОЕКТ

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"

Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.

"Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ", - считают в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что "единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения".

"Кроме того, представляемые отдельными специалистами исследования носят оценочный характер и научность их методики ставится под сомнение многими специалистами", - уточняется в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в РФ реализуются программы по профилактике и выявлению ВИЧ среди граждан РФ для своевременного начала лечения.

"Подчеркнем, что в течение двух последних лет сохраняется число впервые выявленных случаев на уровне 86 тыс. по России", - уточнили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
Владимир Этуш попал в больницу
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
6
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!