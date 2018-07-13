Минздрав считает некорректной интерпретацию данных о резком росте случаев ВИЧ в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минздрав России считает некорректной интерпретацию данных о резком росте новых случаев вируса иммунодефицита человека ВИЧ в Москве на основе небольших значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе министерства.

Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.

"Некорректно представлять в процентном отношении малые числа, поскольку даже при выявлении одного или двух пациентов, которым впервые в жизни установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством людей, живущих с ВИЧ", - считают в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что "единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции являются сведения Федерального статистического наблюдения".

"Кроме того, представляемые отдельными специалистами исследования носят оценочный характер и научность их методики ставится под сомнение многими специалистами", - уточняется в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в РФ реализуются программы по профилактике и выявлению ВИЧ среди граждан РФ для своевременного начала лечения.

"Подчеркнем, что в течение двух последних лет сохраняется число впервые выявленных случаев на уровне 86 тыс. по России", - уточнили в министерстве.