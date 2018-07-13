Исаакиевский собор в Петербурге может стать патриаршим, но не перестанет быть музеем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге возможно получит статус патриаршего, но это не отразится на его музейных функциях, сообщил ТАСС пресс-секретарь государственного музея-памятника Игорь Стахеев.

"Исаакиевский собор в церковном плане, возможно, будет принадлежать патриарху, но происходящее никак не отразится на деятельности музея. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" остается государственным музеем-памятником. Речи о его передаче церкви не идет", - сказал собеседник агентства.

Информация о возможном изменении статуса собора, появившаяся в пятницу в СМИ, вызвала настороженную реакцию гражданских активистов.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Позднее губернатор города Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров ранее рассказал в интервью ТАСС, что отношения музея и РПЦ по-прежнему определяются соглашением о социальном партнерстве 2005 года, предусматривающим проведение в соборе двух служб в день. Летом 2017 года была достигнута договоренность о том, что в большие церковные праздники - двунадесятые и престольные праздники собора все богослужения будут проходить в центральном нефе.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.