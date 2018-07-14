Заседание синода РПЦ пройдет в Екатеринбурге в преддверии 100-летия убийства царской семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Очередное заседание высшего органа управления церковью - Священного синода, состоится в Екатеринбурге в субботу в преддверии 100-летия расстрела царской семьи. Его возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл в Екатеринбург, чтобы совершить главные богослужения "Царских дней".

"Регулярно заседания синода проводятся в синодальных столицах - Москве и Санкт-Петербурге, ранее они проводились и в Киеве, когда для этого была возможность. Но в этом году, чтобы подчеркнуть важность памяти столетия расстрела царской семьи, было принято решение одно из заседаний провести в Екатеринбурге, где и будет центр событий - "Царские дни" 16-17 июля", - рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Для участия в заседании в столицу Урала прибыли митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и другие члены синода.

Заседания синода носят закрытый характер, повестка дня не разглашается. Но по словам пресс-секретаря патриарха, тематика нынешнего заседания синода "не будет носить экстраординарного характера".

"Как и всегда будут рассматриваться кадровые, административные, богослужебные вопросы", - добавил отец Александр.

"Что касается темы царских останков, то она сейчас находится на рассмотрении комиссии и как уже отмечалось, итоговое решение по признанию или не признанию так называемых "екатеринбургских" останков не будет привязана ник каким датам, даже к такой важной, как столетие расстрела царской семьи", - пояснил священник. "В любом случае итоги работы комиссии будут окончательным образом рассмотрены на Архиерейском соборе. Именно там будет сформулирована позиция церкви по этому вопросу, поэтому в контексте этого заседания синода трудно ожидать окончательных суждений по поводу царских останков", - заключил отец Александр.

Дело об убийстве царской семьи

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме членов царской семьи путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская церковь создала специальную комиссию для изучения результатов по изучению результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.