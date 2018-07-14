Генерал-губернатор Канады может встретиться с участниками арктической авиаэкспедиции

ОТТАВА, 14 июля. /ТАСС/. Участники авиаэкспедиции "Международный кругосветный океанический перелет" могут встретиться с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт, бывшим астронавтом NASA. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

"В настоящее время мы находимся в Бухте Провидения на Чукотке и готовимся к вылету на Аляску, который намечен на 16 июля. В Канаде мы планируем быть в следующий четверг, сейчас уточняем маршрут", - сказал он. Токарев отметил, что не исключает встречи в Канаде со своей бывшей коллегой и действующим генерал-губернатором страны Жюли Пейетт.

"Мы эти планы с ней обговаривали еще заранее, только я не мог ей сообщить точную дату и точное место посадки. Она хотела бы прилететь на один из аэродромов, куда мы будем приземляться. У нас с ней хорошие отношения", - сказал руководитель перелета. Токарев подчеркнул, что по территории России участники авиаэкспедиции пролетели "штатно и без задержек".

В пресс-службе канадского генерал-губернатора на запрос ТАСС о ее возможной встрече с членами океанического перелета пока не ответили. В посольстве РФ в Оттаве корреспонденту ТАСС сообщили, что "дипломаты находятся в постоянном контакте с организаторами и членами экспедиции, так же как и канадские власти, которые оказывают нашим летчикам всемерное содействие".

Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на МКС. Первый полет она совершила 27 мая - 6 июня 1999 года на борту шаттла "Дискавери" в качестве специалиста полета. Тогда совместно с Токаревым она занималась ремонтом устройства подзарядки аккумуляторных батарей "Заря" на МКС.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция "Международный кругосветный океанический перелет" стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы самолеты-амфибии российского производства: два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонн) и один "Борей" (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции - Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.

Маршрут протяженностью более 20 тыс. километров пролегает через Россию, Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.