Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх планирует вместе с паствой пройти крестным ходом 21 км до Ганиной Ямы

Общество
14 июля, 10:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

В ночь на 17 июля патриарх Кирилл проведет ночное богослужение к Храма на Крови в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется пройти пешком крестным ходом около 21 км от Храма на Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы в ночь на 17 июля, когда будет отмечаться столетие расстрела царской семьи. Об этом глава Русской православной церкви сообщил в субботу, открывая заседание синода.

СПЕЦПРОЕКТ

"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы

От отречения до расстрела: быт и радости семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге

"У нас достаточно обширная программа. В том числе имеем возможность помолиться и в Алапаевске, и в Екатеринбурге. И по возможности, по силе совершить крестный ход к монастырю на Ганиной Яме в дни воспоминания о тяжелейших событиях нашей истории", - сказал патриарх.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь патриарха, "ожидается, что предстоятель церкви пройдет крестным ходом, протяженность которого составит около 21 км, вместе со своей паствой, это будет после продолжительного ночного богослужения у Храма на Крови".

По оценкам Екатеринбургской епархии, в ближайшие дни Свердловская область планирует принять более 100 тыс. паломников. Среди них - группы из разных городов России и из разных стран, в том числе Украины, Великобритании, Германии, Франции, США и Новой Зеландии.

Память о царской семье

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них - Храм на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
США Россия Франция Украина Германия Новая Зеландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
3
В Кемерове начался снос торгового центра "Зимняя вишня"
4
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
5
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!