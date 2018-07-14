В Кемерове начался снос торгового центра "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Снос торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, начался в субботу в Кемерове, спецтехника расчищает площадку от строительного мусора, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, на площадке в субботу также будет демонтироваться наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить, а служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле ТЦ. "Также из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором [здания]. К нам она прибывает 16-го числа", - отметил собеседник агентства.

15 мая власти уже приступали к демонтажу ТЦ, начав его с отдельно стоящего и не пострадавшего от пожара строения, где располагалась баня, сауна и автомойка. В тот же день СМИ сообщали о приостановке работ, но позже они возобновились - было снесено около половины здания. Далее работы не продвигались, техника уехала.

Ранее в администрации региона ТАСС пояснили, что вопрос о сносе ТЦ, находившегося под арестом, может быть решен при отсутствии каких-либо ограничений в отношении зданий и земельных участков, при согласовании с собственниками имущества. В пятницу, 13 июля, в областной администрации сказали, что к демонтажу приступят 14 июля и начнут его с разбора внешних элементов, а 19 июля к работам приступит тяжелая техника.

ТЦ состоит из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих, его владельцами выступали около 40 собственников, основной - "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, принадлежит компании "Кондитерус ком"). ТЦ был признан вещественным доказательством по уголовному делу, находился под арестом и был передан на ответственное хранение мэрии. Между ККК и администрацией города было заключено соглашение о намерении безвозмездно передать в собственность Кемерову недвижимое имущество ТЦ "Зимняя вишня".

Первоначально предполагалось, что комплекс будет снесен, а на месте снесенного ТЦ к 1 сентября создадут парк или сквер. В пятницу администрация региона сообщила, что к 1 сентября будет обустроено место стихийного мемориала, который появился на утро после трагедии и был разобран в июне. Также, по данным администрации, принято решение о создании на площадке ТЦ сквера.