Джефф Монсон провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанных единоборст Джефф Монсон, который получил российское гражданство, провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей, занимающихся единоборствами, а также провел встречу с губернатором региона Александром Жилкиным.

Глава Астраханской области подарил Монсону символы региона - хрустальный лотос и воблу, а также пообещал отправить ему в Москву арбузы.

"Нам приятно принимать у себя такого именитого спортсмена. У вас, к сожалению, было немного времени познакомиться с достопримечательностями нашего региона. Например, сейчас у нас в дельте зацвел лотос, это очень красивый цветок, которому несколько миллионов лет, а у нас огромные лотосовые плантации. Жаль, что вы не смогли их увидеть, поэтому я решил вам подарить лотос хрустальный", - сказал Жилкин.

Глава региона также преподнес спортсмену книги о достопримечательностях Астраханской области и национальных блюдах, а также поинтересовался, угощали ли Монсона местными арбузами (в области ежегодно собирают около 250 тыс. т арбузов). Спортсмен ответил, что региональный бренд ему очень понравился.

"Я вас также поздравляю с рождением дочки, сейчас вам всем как раз нужны витамины. Мы вам отправим арбузы в Москву на машине. Это возможно, сделаем. <…> Арбузы у нас от солнца, без удобрений - экологически чистые, полезные и очень вкусные", - добавил Жилкин.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед, также он является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза. В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.