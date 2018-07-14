Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джефф Монсон заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями, если станет депутатом

Общество
14 июля, 10:58 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 14, июля. /ТАСС

Однако боец отметил, что не относится ни к одной из партий

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, получивший в конце мая гражданство России и планирующий стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, заявил, что будет сотрудничать со всеми партиями в РФ, но вступать ни в одну из них пока не намерен.

"Я независимый. Ни к какой партии сейчас я не отношусь. Моя политическая карьера будет не вокруг меня, а вокруг того, что я должен отдавать людям. Они помогли создать меня. Я чувствую, что я обязан людям России, их отношению ко мне. Я буду работать со всеми партиями, естественно, если они захотят", - сказал ТАСС в субботу Монсон, который находится с рабочим визитом в Астрахани.

Джефф Монсон провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей, занимающихся единоборствами. Мероприятия вызвали в городе небывалый ажиотаж, после мастер-классов Монсон еще в течение двух часов раздавал автографы и фотографировался с юными спортсменами. Также боец встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным и городскими депутатами, с которыми обсудил развитие спорта в регионе.

Смотрите также

Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ

Джефф Монсон планирует баллотироваться в депутаты подмосковного Красногорска

Песков: известность Монсона стала основанием для предоставления ему гражданства РФ

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. В июне Монсон заявил, что намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а в перспективе - депутатом Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
3
В Кемерове начался снос торгового центра "Зимняя вишня"
4
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
5
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!