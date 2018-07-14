Джефф Монсон заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями, если станет депутатом

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, получивший в конце мая гражданство России и планирующий стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, заявил, что будет сотрудничать со всеми партиями в РФ, но вступать ни в одну из них пока не намерен.

"Я независимый. Ни к какой партии сейчас я не отношусь. Моя политическая карьера будет не вокруг меня, а вокруг того, что я должен отдавать людям. Они помогли создать меня. Я чувствую, что я обязан людям России, их отношению ко мне. Я буду работать со всеми партиями, естественно, если они захотят", - сказал ТАСС в субботу Монсон, который находится с рабочим визитом в Астрахани.

Джефф Монсон провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей, занимающихся единоборствами. Мероприятия вызвали в городе небывалый ажиотаж, после мастер-классов Монсон еще в течение двух часов раздавал автографы и фотографировался с юными спортсменами. Также боец встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным и городскими депутатами, с которыми обсудил развитие спорта в регионе.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, в которых одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики, а 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. В июне Монсон заявил, что намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а в перспективе - депутатом Госдумы.