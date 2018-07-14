Программа "Московское долголетие" расширяет список занятий в парках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Программа "Московское долголетие", в рамках которой для горожан старшего поколения организуют бесплатные образовательные, творческие, спортивные мероприятия в парках столицы, расширяет список занятий. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Мы приглашаем москвичей старшего поколения выбрать занятие по душе и предлагаем внушительный список регулярных занятий в парках: от танцев и пения до курсов иностранного языка и компьютерной грамотности. Записаться на занятия может каждый, кто хочет развиваться и вести активную жизнь, несмотря на возраст, и верит, что после 55 лет все только начинается", - сообщили в дирекции. Здесь напомнили, что на данный момент программа охватывает 28 парков, потому можно найти площадку для занятий рядом с домом.

Speak english и Skype

В нескольких парках - например, в Измайловском, Перовском, Таганском парках, саду им. Баумана, в парках "Зарядье", "Фили", "Сокольники", "Воронцово", "Радуга", "Красногвардейские пруды" - можно записаться на занятия английским языком. Программы адаптированы для аудитории и по большей части направлены на то, чтобы преодолеть барьер в общении. Так, например, в саду им. Баумана занятия ведет носитель языка по специальной разговорной программе, которая учит вести беседу на английском, а не изучать синтаксис и грамматику.

Кроме того, в рамках программы "Московское долголетие" горожане старшего поколения имеют возможность записаться на курсы по компьютерной грамотности, которые проходят, например, в парках "Фили", "Садовники" и парке Олимпийской деревни. В парке "Кузьминки", например, будут не только учить пользоваться программами Word и Exel, но и расскажут, как зарегистрироваться в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а также как звонить и переписываться в Skype.

Не менее полезную зарядку для мозга можно найти в Воронцовском, Бабушкинском парках, а также в парке "Борисовские пруды", где можно научиться играть в настольные игры, в том числе, шахматы. А в парке "Сокольники" можно даже освоить навыки игры в бильярд.

В ритме зумбы

Во всех парках, участвующих в программе, можно присоединиться к занятиям по скандинавской ходьбе. "Участники программы ходят "в гости" к другим паркам, чтобы продемонстрировать свои достижения и поделиться опытом. Например, команда "Московского долголетия" из Бабушкинского парка была в гостях в Воронцовском", - рассказали в "Мосгорпарке".

Среди физических активностей в программе также представлены занятия по гимнастике (цигун, тибетской, суставной, лечебной и другим ее видам) и танцам (буги-вуги, рок-н-ролл, народные, ча-ча-ча, зумба и другие).

"Танцы в программе "Московское долголетие" - это не только активный отдых, но и социализация, и новые знакомства. Ведь часто старшему поколению не хватает именно общения, а танцевальные уроки - прекрасный повод влиться в новое комьюнити, сообщество по интересам", - подчеркнули в "Мосгорпарке".

Пастель, вокал и сангина

Для тех, кто всегда хотел научиться петь, но у кого на это не было времени, а также для желающих усовершенствовать навыки вокала в парках дают уроки пения. Занятия по вокалу проводятся в том числе в Воронцовском, Измайловском парках и в Сиреневом саду.

А для потенциальных художников парки и "Московское долголетие" приготовили занятия по рисованию. На них можно записаться в том числе в парках "Сокольники", Перовский и Таганский. В саду им. Баумана учат рисовать акварелью, в Бабушкинском парке можно расписать старые кастрюли и сковородки, в Парке Победы на Поклонной горе будут учить рисовать гуашью и изучать основы композиции, в усадьбе "Воронцово" - академический рисунок красками, а в саду "Эрмитаж" кроме акварели будут давать уроки рисования пастелью, сангиной (специальными красными мелками) и сепией.

О проекте

"Московское долголетие" - проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. На данный момент программа действует в 28 парках города.