Роспотребнадзор не выявил в Якутске превышения концентрации вредных веществ в воздухе

ТАСС, 14 июля. Специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе, несмотря на ощущаемую задымленность в Якутске. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с возникновением природных пожаров и задымлением территории населенных пунктов управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) организован мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха, исследовано более 250 проб атмосферного воздуха", - говорится в сообщении. Отмечается, что "по результатам лабораторных исследований концентрации вредных веществ находились в пределах гигиенических нормативов".

По данным Роспотребнадзора, задымленность в Якутске обусловлена пожаром в Намском районе.

Согласно сведениям заместителя руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустана Хона, по состоянию на 12:00 местного времени (06:00 мск) на территории республики действуют 20 лесных пожаров на общей площади 13,2 тыс. га, из них пять локализовано на площади 2,7 тыс. га.