Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках Приморья

Общество
14 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В региональном управлении МЧС отметили, что значительных разливов и затоплений не прогнозируется

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июля. Сильные ливни с грозами обрушатся на Приморье в ближайшие три дня, вызвав подъем уровня воды в реках до 1,6 м, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

"В связи с обострением фронтальных разделов 14 июля, ночью и днем 15 и 16 июля в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные, локальные сильные ливни с грозами с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На реках края возможны подъемы уровня воды на 0,4 - 1,6 м", - говорится в сообщении.

Значительных разливов, затоплений, опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
3
СМИ: Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
4
СМИ: швейцарским ученым удалось расшифровать текст древнего папируса
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!