Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках Приморья

ТАСС, 14 июля. Сильные ливни с грозами обрушатся на Приморье в ближайшие три дня, вызвав подъем уровня воды в реках до 1,6 м, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

"В связи с обострением фронтальных разделов 14 июля, ночью и днем 15 и 16 июля в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные, локальные сильные ливни с грозами с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На реках края возможны подъемы уровня воды на 0,4 - 1,6 м", - говорится в сообщении.

Значительных разливов, затоплений, опасных гидрологических явлений не прогнозируется.