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В Московском метрополитене опровергли информацию о полной передаче ему станции "Мякинино"

Общество
14 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В настоящее время процесс передачи находится на стадии оформления необходимой для этого документации, сообщили в пресс-службе метро

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Московском метрополитене опровергли информацию о завершении передачи в пользование подземки станции "Мякинино", которая была построена на средства коммерческой компании Crocus Group. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе метро.

Ранее первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов сообщил ТАСС, что компания завершила процесс передачи станции "Мякинино" в бессрочную безвозмездную аренду городскому правительству и метрополитену.

"Московский метрополитен опровергает информацию о завершении передачи в бессрочную безвозмездную аренду станции "Мякинино" Арбатско-Покровской линии городскому правительству и метрополитену", - сказали в пресс-службе.

Здесь также отметили, что в настоящее время процесс передачи находится на стадии оформления необходимой для этого документации. "Планируемый срок завершения процесса - до конца 2018 года", - уточнили в пресс-службе подземки.

Передача станции городу

В августе 2016 года Московский метрополитен объявил о закрытии станции "Мякинино" на неопределенный срок из-за несоответствия нормам безопасности. Это было связано с неурегулированными имущественно-земельными отношениями между собственником станции, которым, по данным метрополитена, является Crocus Group, и столичной подземкой. В такой ситуации, как утверждали в транспортном предприятии, не может выполняться закон о транспортной безопасности.

Однако мэр столицы Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию, если компания Crocus Group решит все имущественно-земельные вопросы.

Наземная станция "Мякинино" Арбатско-Покровской линии открылась 26 декабря 2009 года и стала первой станцией метро в Подмосковье. Станция расположена на территории Мякининской поймы, входящей в состав городского поселения Красногорск Красногорского района Московской области, недалеко от МКАД, в непосредственной близости от многофункционального комплекса "Крокус Сити".

Пропускная способность станции - порядка 40 тыс. пассажиров в сутки. Проектирование и строительство финансировались из бюджетов Москвы и Московской области и за счет частных инвестиций коммерческой компании Crocus Group.

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